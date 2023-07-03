Почему в Казахстане проблемы с топливом?

На юге страны проблемы с топливом, передает OTYRAR.

Автолюбители говорят, на некоторых заправках пропал бензин марки АИ 95, на других нет дизеля. При этом шымкентский нефтеперерабатывающий завод встал на внеплановый ремонт, на предприятии нашли дефект теплообменника. Эксперты говорят, постоянные скачки дефицита топлива в стране происходят из за нехватки мощностей и перерегулирования рынка.

Проблемы с топливом испытывают водители Шымкента. На некоторых автозаправочных станциях отсутствует одна из самых ходовых марок бензина — АИ-95, на других нет дизеля.

«Проблема ощущается уже недели две. Пару раз ездил на заправки за городом там тоже 95 бензина нет», — говорит житель Шымкента.

«Я пользуюсь 92 бензином но слышал что 95 в некоторых заправках в городе отсутствует. Кто на дизеле ездит они не смогли заправиться из-за отсутствия дизельного топлива», — говорит автолюбитель.

Эксперты уверены, ожидается нехватка еще и 92 бензина, так как это сравнительно дешевое топливо и сейчас на него перейдут многие автолюбители. Переработка нефтепродуктов за последние годы выросла, но и автопарк в стране становится больше. Сейчас сложилась так называемая «дефицитная традиция», когда периодически то или иное топливо на заправках не найти. По словам специалистов, нужно было увеличивать мощности действующих производств, но момент был упущен.

«Рассматривается вариант расширения шымкентского НПЗ, это решило бы проблемы по потреблению топлива, но вопрос в том, что это ПКОП расширится к 2030 году, мы до 2030 года мы будем зависеть от России, мы будем зависеть от цен, которые складываются там», — говорит Олжас Байдильдинов экс-советник министра энергетики РК.

С этой недели в Шымкенте на ремонт встал нефтеперерабатывающий завод. На предприятии нашли дефект на теплообменнике. И выпуск бензина марки АИ-95 временно прекратили. Но в Казмунайгазе заверили, что недопроизводство топлива на юге компенсируется увеличением производства на Атырауском предприятии.

«Во время ремонтных работ производство бензина АИ-92 сохранится на уровне 2,5 тыс. тонн в сутки. Отгрузка дизельного топлива и авиатоплива будет осуществляться в штатном режиме. Остановка не окажет отрицательного влияния на рыночную ситуацию. Текущие остатки бензина АИ-92 и дизельного топлива в стране составляют объем месячного потребления, АИ-95 — двухнедельного потребления страны», — рассказали в пресс-службе АО «КазМунайГаз.

Эксперты уверены, все дело в несвоевременном ремонте. Зачастую, работы на нефтеперерабатывающих заводах переносят из-за посевной или уборочной кампаний, а иногда и из-за дефицита топлива. От этого страдает производство.