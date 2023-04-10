В Шымкенте все еще есть проблемы с дизелем и сжиженным газом, передает корреспондент OTYRAR.

Водители не могут заправить свои автомобили горючим. А между тем, шымкентский нефтеперерабатывающий завод заработал после ремонта и начал отпускать продукцию.

В Шымкенте все еще ощущается нехватка дизельного топлива и сжиженного газа. На автозаправочных станциях вывешены таблички «газа нет». Дизелем же, заправляют только большегрузы, по талонам. Рядовым водителям заправиться дизтопливом сложно.

«Дизеля нет, камазы заправляют, а легковые машины нет», — говорит водитель.

«3-4 заправки объездил, везде табличка «газ жок», не знаю что делать, бензин дорогой, хотят наверное чтобы мы все бензином заправлялись. Но это не выгодно», — говорит автолюбитель.

А между тем шымкентский нефтеперерабатывающий завод работает на 100%. Уже сегодня на заводе отгрузили 1600 тонн дизельного топлива и 200 тонн сжиженного газа.

НПЗ заработал 7 апреля, на день раньше намеченного срока. На предприятии производили ремонтные работы на трубопроводах, чистили холодильники и теплообменники. В планах расширить производственные мощности завода и увеличить объемы переработки до 12 млн тонн в год.

«17 700 тонн в сутки переработка нефти, выход продукта по бензину 6200 тонн в сутки, дизельного топлива 5600 тонн в сутки, авиатоплива 1100 тонн, и сжиженного газа 820 тонн на сегодня выработка идет», — говорит Бахыт Ерегенов технический директор шымкентского нефтеперерабатывающего завода.

Между тем, в субботу в нацкомпании «КазМунайГаз» на заседании правительства сообщили, что до 73% от имеющегося в наличии объема дизеля по стране, хранится на частных нефтебазах. Мол, владельцы автозаправочных сетей намеренно не продают топливо в ожидании повышения цен на него.

В правительстве поручили региональным штабам регулярно проводить рейды на АЗС, не «церемониться» и наказывать нарушителей по всей строгости закона.