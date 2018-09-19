Заместитель председателя мажилиса Владимир Божко озвучил размер своей заработной платы и рассказал о сложностях работы депутатов, передает Sputnik.

В кулуарах парламента журналисты поинтересовались у мажилисмена, насколько справедливо замечание сенатора Бырганым Айтимовой о низких пенсиях депутатов и почему народные избранники отстаивают с высоких трибун размеры своих доходов в то время, как пенсия большинства казахстанцев оставляет желать лучшего.

Божко отметил, что сложность работы депутата заключается в необходимости глубокого знания различных аспектов развития государства и переработки большого объема вопросов.

«Сейчас на рабочие группы приглашаются все, и часто бывают очень горячие обсуждения при рассмотрении законов. Найти аргументы и защитить интересы большинства от желания меньшинства жить красиво (в ущерб большинству) — тоже непростая задача. Работа с людьми – очень тяжелая работа, год идет за три», — посетовал вице-спикер палаты.

Также он подчеркнул, что зарплата большинства народных избранников не дотягивает до миллиона тенге (около 2700 долларов по курсу Нацбанка).

При этом сам Владимир Божко с учетом пенсии зарабатывает в месяц один миллион тенге.

Всем тем, кто недоволен своими заработками, депутат посоветовал в полной мере пользоваться всеми механизмами государственной поддержки по развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Также Божко призвал молодых казахстанцев вкладываться в свое образование, перенимать передовой мировой опыт и внедрять в Казахстане.