Казахстанским женщинам платят меньше, чем мужчинам

За одну и ту же работу казахстанские женщины получают меньше, чем мужчины. По подсчетам аналитиков Finprom, разница в заработных платах ощутимая.

На аналогичных должностях с тем же объёмом обязанностей и выработки мужчины в час получают 2200 тенге, тогда как казахстанки всего 1800 тысяч тенге, разница составляет 19,5%. По словам общественников, все дело в том, что Казахстан остается в основном патриархальным государством. Даже в правительстве в по большей части мужчины.

«Почему у женщин зарплата меньше в общем плане, потому что женщин намного меньше на руководящих должностях. Если брать даже в правительстве, рыба гниет с головы, в правительстве 13%, в мажилисе 26%, ниже по сравнению с прошлым созывом, хотя 70% госслужащих это женщины», — говорит Тогжан Кожанова, член нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике.

По словам экспертов, мужчин в денежном эквиваленте ценят больше, чем женщин. Им не приходится уходить в декрет, выпадать из профессии на несколько лет, а затем брать постоянные больничные, если ребенок заболеет.

При этом иногда, чтобы оставалось время на детей, женщина вынуждена выбирать вакансию с меньшей занятостью. Хотя, например, в европейских странах этот вопрос решили за счет мужчин, которые также уходят в отпуск по уходу за ребенком и берут на себя часть домашних обязанностей. В таком случае женщине не приходится разрываться между работой и плачущим ребенком на руках.

При этом невысокие доходы женщин отражаются на экономической ситуации в стране, снижается объем расходов домохозяйств, сбережений и инвестиций. Эксперты говорят, в этом плане нашей стране нужна активная и действенная гендерная политика.

«Если раньше я бы позитивную динамику отметила по гендерному равенству, его важности для людей в целом, общества, для страны, то все последние годы пошел некий регресс. Может потому что не уделяли внимания обучению людей. Надо наверное с детского сада детей обучать однозначно», — говорит Куралай Бекенова руководитель «WEF ORKENDEU».

По оценкам международной организации труда, компании в которых соблюдают гендерное равенство, более успешные в производительности и финансовом плане чем те, кто предпочитает брать на работу только мужчин. Именно поэтому, говорят общественники, важно создавать условия для работы, а не дискриминировать женщин зарплатой.