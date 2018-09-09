При содействии «Kazakh Invest» положительно завершились переговоры по приобретению местного завода «Lotus» по производству лапши быстрого приготовления в Туркестанской области.

Инвестором выступила сингапурская транснациональная корпорация «CG Corp Global».

Данная компания имеет 140-летнюю историю и присутствует в 30 странах мира. В группу компаний «CG Corp Global» входят 120 компаний и 76 брендов, которые осуществляют деятельность в разных направлениях как пищевая промышленность, гостиничный бизнес, телекоммуникация, электроника и другие с общей численностью более 10 тысяч сотрудников.

Накануне нацкомпанией «Kazakh Invest» организован визит председателя правления, главного учредителя компании Бинода Чаудхари в Казыгуртский район. На действующем заводе «Lotus» планируется увеличить производственные мощности и внедрить международные стандарты качества. Кроме того, на территории предприятия будет открыта линия по производству пищевых специй.

В Астане на встрече с председателем правления «Kazakh Invest» Сапарбеком Туякбаевым представитель компании «CG Corp Global» Бриж Лодха отметил, что сейчас на действующем производстве трудятся 22 человека, после завершения сделки количество трудоустроенных будет увеличено до 150 человек.

«Мы делаем качественную лапшу по мировым стандартам, ежегодно выпускаем 2 млрд штук продукции. В Центральной Азии Казахстан – это самое выгодное место, здесь есть основное сырье – это качественная мука. И мы думаем, это будет очень выгодно: производить здесь и экспортировать из Казахстана в Россию и страны Центральной Азии», — подчеркнул по итогам встречи Бриж Лодха.

Ориентировочная стоимость проекта 15 млн.долларов США. Продукция будет производиться под брендом «Wai-Wai noodles».