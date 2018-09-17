Областной центр обычаев и обрядов и жители города Арысь организовали и провели культурное мероприятие «Туйемурындык».

Целью проведенного в населенном пункте мероприятия стало возрождение древних традиций казахского народа, широкая пропаганда традиции среди населения.

Как обычно проходит традиционный обряд: проезжающую свадебную процессию (молодежь и женщин) имели право задержать и разрешали ей ехать дальше лишь после получения «каде» (положенный презент по обычаю). Когда мать девушки вручает «каде», получившие благословляют процессию и она продолжает путь в аул жениха.

Жители города, активно принявшие участие в возрождении этой славной традиции, передавшие ее в наследие подрастающему поколению, были награждены специальными благодарственными письмами и подарками.