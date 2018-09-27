Проблему сельчан не могут решить уже несколько лет. Поэтому жители решили организовать сход, сначала собрались у местного магазина, там по словам жителей, полиция их разогнала. Дальше решили обсудить проблему и найти ответы уже у сельского акимата.

А все дело в том, что голубое топливо подали в село несколько лет назад, тогда власти обещали бесперебойную подачу газа. Счастье, как говорят жители, длилось не долго, теперь в поселке газа нет вообще.

«В 2014 году начали проводить газ, дальше я уже в 2016 году провела его в дом, заплатила деньги, и потом мне написали в извещение то, что я не санкционировано им пользуюсь. Дальше мы пошли в горгаз, там говорят, идите к подрядчику, а где подрядчик? Вы его видите?» — говорит Жанар Розабердинова, жительница села Коксайек.

А история Мухана Сералиева совсем необычна, как рассказывает житель села, он оплатил около 60 тысяч тенге за то, что ему проведут газовые трубы к дому. Ему обещали завершить работы в марте 2016 года. Но, как оказалось, топливо так и не подвели. Вдобавок теперь уже и не обещают. Причина веская: его дома нет в генеральном плане.

«Когда нас вносили в список плательщиков, получается мы были в плане, а теперь нас нет. Я плачу налоги, все оплачиваю, а тут нет. Как нам быть? Подрядчик работу свою сделал недобросовестно. Мы идем в акимат от безысходности, как нам быть? Нам никто не помогает. Как так?» — говорит Мухан Сералиев.

Местные власти уверяют, что проблему скоро исправят. Мол, все решается уже на высоком уровне. Аким поселка обещает, что голубое топливо скоро поступит в дома сельчан.

«Здесь почти сотни абонентов собирают документы. В АО «КазТрансГаз Аймак» нам сказали, что отключат газ на два месяца, вот сейчас ждем. Сейчас аким района отправил своего заместителя в Астану, чтоб решить проблему эту. Сейчас газа нет. Газовики уверяют, что есть недочеты. Подрядчики будут устранять проблему. Мы приносим свои извинения. Все дело в том, что компания, которая должна подавать газ, его не подает. Проблема сейчас решается», — пояснил аким села Коксайек Айтжан Кабылбеков.

Подрядчика на месте не оказалось, найти его мы так и не смогли. В районном ЖКХ не прокомментировали ситуацию, нет комментариев и от руководства района.

Шуддин Саидов