Визитной карточкой чиновников из Шымкента станут костюмы местного производства.

В первую очередь, по словам акима района, будет значительно сокращено количество собраний и заседаний. Работа будет активно проводиться вне офисов. Не обошли вниманием и еще один из важных пунктов послания Назарбаева, который касается поддержки отечественного производителя. Чиновникам было рекомендовано покупать костюмы у казахстанских производителей. Ильясов заверил, что свои костюмы он приобрел несколько лет назад у шымкентского производителя. И доволен его качеством.

«На мне сейчас костюм не казахстанский, но дома есть несколько. Я поддерживаю эту идею. Надо было и сегодня надеть, вот забыл второпях. Теперь буду надевать чаще, да и еще прикуплю. А в общем минимум собраний и будем работать в усиленном режиме», — резюмировал Галымжан Ильясов.