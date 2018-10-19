Полиция Шымкента ищет человека, который опубликовал объявление о продаже ребенка в социальной сети ВКонтакте. Через несколько минут после публикации объявление было удалено, передает NUR.KZ.

Несмотря на это, его успели зафиксировать, об этом сообщила руководитель пресс-службы ДВД Шымкента Асель Саденова.

В настоящее время предпринимаются необходимые действия по установлению аккаунта и автора данного объявления. Другие обстоятельства в интересах следствия не сообщаются. Ведется расследование.

Отдел внутренних дел Аль-Фарабийского района Шымкента 13 октября этого года возбудил уголовное дело по статье 128 часть 1 УК РК (Торговля людьми).