В результате проведения земляных работ по прокладке подземного водопровода сотрудники подрядной организации пробили газопровод среднего давления. В результате порыва и выброса природного газа произошел пожар.

Происшествие произошло в Шымкенте, в отделении Тельмана, по улице Сыпырган ата у дома № 125. По словам очевидцев, порыв произошел в результате работы спецтехники.

На место происшествия прибыли сотрудники аварийной бригады АО «КазТрансГаз Аймак», которые отключили подачу газа. Остатки природного газа продолжали сгорать какое-то время, к этому времени подоспели и врачи скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

В результате порыва без голубого топлива остались 3094 абонента частного сектора и 3 промышленных предприятия.

«Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца дня и начать подключение абонентов. В этой связи газовики просят потребителей, во избежание несчастных случаев, отключить все газовые приборы до объявления о подаче газа», — сообщает пресс-служба акимата Шымкента.

Бахром Абдуллаев