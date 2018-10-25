В Туркестанской области проживает целитель, который готовит лекарства из змей и ежей. Этим он занимается уже 25 лет. Он избегает публичности, но тем не менее, NUR.KZ удалось получить эксклюзивное интервью.

Орынбек Муратбеков проживает в районе Байдыбек, Туркестанской области. Причиной того, что 63-летний мужчина стал целителем, был его собственный недуг. Обойдя все больницы и не найдя способа излечения, он увидел «вещий сон», который подсказал ему поймать змею, сварить из нее бульон и выпить.

С первого применения Орынбек увидел результат и решил изучить причину, а затем применять свои знания на практике. Первым его пациентом стал сельский чабан-алкоголик, чья жизнь висела на волоске. К целителю его привели соседи.

Он вылечил мужчину с помощью змеиного бульона. Результат не заставил долго ждать, чабану стало лучше и он даже начал набирать в весе. После этого случая число желающих попасть к любителю нетрадиционных методов лечения стало расти.

На сегодняшний день к Орынбеку едут за помощью жители не только Туркестанской области, но и других регионов. Иногда он сам отправляется к тем пациентам, которые не могут к нему приехать.

Все чабаны и фермеры в округе несут ему пойманных змей, которых он покупает и кормит курдючным жиром. Для лекарств он использует змеиный жир и яд

Со временем он научился лечить и с помощью препаратов из черепахи и ежей.

«Я изготавливаю лекарства не только из змеи, но и из черепах, лягушек, ежей, кузнечиков, барсуков, и даже из каракурта. Лекарства из змеи излечивают от разных недугов. К примеру, заболевания ЖКТ, почек, и печени. Даже опухоли с устрашающими названиями можно излечить с помощью такого средства. Оно не оставляет и следа от нательных ран. Белокровие, сахарный диабет тоже проходят бесследно. С помощью змеиного жира можно излечить и глазные заболевания», — говорит лекарь.

За 25 лет Орынбек, по его словам, успел изготовить различные лекарства из 21 вида змей и рассказал о пациентке, которую он якобы избавил от раковой опухоли.

«Недавно ко мне пришли две девочки. Одна из них страдала от опухоли печени. Врачи сказали ей, что у нее нет надежды. Я тоже увидел, что мало чем смогу помочь. Но я пригласил их пройти в дом, послушал пульс и сказал о необходимости приходить строго в то время, которое я им назначу. Они сразу же согласились. Я приготовил ей лекарства из трех змей. Она лечилась в течение 21 дня и полностью излечилась», — вспоминает лекарь.

Лекарь считает, что изготовление лекарств таким необычным способом дано не каждому второму. Свои методы он держит в тайне.

«Сам я не обращаюсь за помощью к врачам. Среди них есть хорошие, я этого не отрицаю, но лекарства, которые они нам прописывают, вызывают у меня сомнения. Они все импортные. Мы не знаем, каким путем они были изготовлены. Наши предки лечили многие недуги традиционным путем. К примеру, выпивший один раз змеиный бульон не будет болеть на протяжении пяти лет. Так как бульон способствует укреплению иммунитета», — говорит целитель.

Орынбек считает, что своим моложавым видом он обязан своим снадобьям.

ВНИМАНИЕ! Редакция не располагает контактами Орынбека Муратбекова и не призывает к лечению нетрадиционными методами