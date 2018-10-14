Большинство дошедших до современности памятников культового зодчества области датируются XIX — началом XX вв., что не умаляет их историко-культурных достоинств и даёт представление о давнем развитии культовой архитектуры на юге Казахстана.

Сегодня их объединяет и то, что эти памятники включены в сферу историко-культурного наследия Казахстана.

Одним из главных критериев объекта культурного наследия является его подлинность. Дело реставраторов сохранить «патину времени», не идти на искажение облика памятника, на всякого рода «улучшения» и «украшения», объективно снижающих историко-культурное значение памятника, делится своими мыслями известный археолог Агзам Рустемов на странице в ФБ.

Опубликованные фотографии культовой архитектуры нашей области показывают, как изменялся облик памятников во времени с 80-х годов прошлого века и по сегодняшний день.

Это подлинные свидетельства наблюдений, дающих представления о региональной истории реставрации и преображении культовых памятников. Так образцом бережного воплощения реставрационных работ, сохранивших близкий к подлиннику облик памятников, являются ансамбль культовой архитектуры Исмаил-Ата и Исхак-Баба в селе Турбат Казыгуртского района, мавзолей Жунуса в Туркестанском районе, мавзолей Ибрагим-Ата в селе Сайрам.

Но в этом же селе был мавзолей Ходжа Талиг/Салих, который полностью утратил своё «архитектурное лицо», скрытое слоем сплошной облицовки современными материалами в расхожей манере «тумбаляки-тум» и несуразным навесом. Вот и мавзолей Байдыбек-Ата пережил свою «третью молодость», опять же облицованный плитами, встречаемыми в оформлении стен помпезных офисов. В СМИ была информация о нынешних проблемах в реставрации мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

Сегодня мы переосмысливаем, что есть для нас культурное наследие. Актуальна задача не только сохранения первозданности обсуждаемых объектов, но и включения их в канву наших дней. Ныне вызревают ростки потребности знаний о материальной культуре ушедших поколений.

Со скрипом, но утверждается представление о том, что памятник – объект охраняемый законом. Д.С. Лихачёв отмечал: « Любой памятник – архитектуры, живописи, литературы, прикладного искусства, садово-паркового и т.д. – есть памятник культуры прежде всего». В урбанизированном, «шатающимся мире», только культурное наследие во всех своих ипостасях обеспечивает сохранность уникальности палитры культур, специфичность успешности каждой страны, её привлекательности для внешнего мира.