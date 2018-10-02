Сегодня, примерно около девяти часов утра, в микрорайоне Нурсат по улице Назарбекова столкнулся легковой автомобиль «Лада Приора» и пассажирский автобус.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое человек.

Прибывшая на место аварии скорая медицинская помощь госпитализировала одного из пострадавших, второй мужчина отделался легкими травмами и после оказания помощи был отправлен домой.

На месте происшествия работали дознаватели, которые и будут устанавливать виновного в ДТП.

По словам местных жителей, на этом участке трассы аварии происходят постоянно, а в вечернее время на аллею приходят погулять родители с детьми, поэтому было бы логично установить искусственную неровность, то есть лежачего полицейского.