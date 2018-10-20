Через полтора часа после старта продажи на англоязычном сайте не осталось билетов на концерт казахстанца, а отечественный ресурс работает с перебоями

Поклонники творчества Димаша Кудайбергена раскупили почти все билеты на концерт казахстанского исполнителя в Лондоне, передает Sputnik.

Продажа билетов официально стартовала сегодня в 16.00 по времени Астаны (в 11.00 утра по лондонскому). Фанаты звезды «атаковали» отечественный и англоязычный сайты по продажам буквально с первых минут.

На портал Biletiastana нагрузка увеличилась в несколько раз. Сайт работает с перебоями либо не открывается вовсе.