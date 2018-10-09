В Шымкентском зоопарке пополнение. Павильон «Ночной мир» обзавелся новыми видами животных. Обживают вольеры городского зверинца фенеки и необычный лори.

Новые обитатели павильона «Ночной мир» обживают свои вольеры. В одном из них поселилась парочка фенеков — миниатюрных лисиц своеобразной внешности. В эти симпатичные глаза и большие уши посетители, особенно дети, влюбляются с первого взгляда. Самочка и самец фенеков чувствуют себя отлично и уже привыкли к своему новому месту обитания.

В рационе фенека основу составляет мясо, также им дают кашу и фрукты. Это очень интересные животные. Они живут в пустынях, поэтому у них в вольере есть песок. Они всегда находятся рядышком друг с другом, и еще одна их особенность в том, что в дикой природе они живут всего до восьми лет, а в неволе до 20.

Еще один необычный постоялец зверинца — самец лори. Представителю семейства приматов уже 2 года. В неволе они живут до 20 лет. Эти необычные животные живут преимущественно на деревьях. На вид они кажутся очень медленными и флегматичными, но по словам сотрудников зоопарка, доверять милому облику лори не стоит. Эти приматы бывают агрессивными.

«Лори в Шымкентском зоопарке пока один. Он питается фруктами, а также насекомыми — сверчками, тараканами. Дети его очень любят, потому что он пушистый и милый на вид. Но характер у него не сахар», — рассказывают о новом постояльце сотрудники зоопарка.

В павильоне «Ночной мир» обитают 8 видов животных — фенеки, лори, необычный кинкажу, летяги, удивительные летучие лисицы- крыланы, шустрое семейство сурикатов, ежики и шиншиллы — последние даже обзавелись потомством. Посетители зверинца от павильона «Ночной мир» просто в восторге.

Необычен павильон «Ночной мир» тем, что в нем обитают животные, которые проявляют активность в темное время суток. Днем в дикой природе их не увидеть. В зверинце в этой зоне темно даже в полдень, а вот ночью, когда для них включают свет, животные укладываются спать.