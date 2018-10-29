Четырем госорганам в Казахстане дали право блокировать Интернет и средства связи при чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на постановление правительства.

Это Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство обороны. Эти госорганы, согласно постановлению, имеют право на приоритетное использование, а также приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, а также введении чрезвычайного положения. Документ вступил в силу 28 октября 2018 года.