Дефицита на солярку не будет

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев посетил Шымкентский НПЗ, где ознакомился с ходом планово-предупредительных работ.

Как стало известно, плановый ремонт это временная остановка оборудования завода с 15 марта до 8 апреля 2023 года.

«Запланировано проведение комплекса мероприятий по ремонту и техническому освидетельствованию, ревизии и экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов, работающих под давлением», — пояснили в ведомстве.

На вопросы журналистов, заместитель председателя правления «КазМунайГаз» заверил, что во время посевной и уборочных кампаний дефицита на дизтоплива не будет. Также не ожидается и повышения цен на ГСМ.

«Мы рассматриваем два варианта расширения, первое это с 6-ти до 9-ти миллионов тонн переработки нефти, а также с 6-ти до 12 — ти миллионов тонн нефти. Ситуация по дизельному топливу, шымкентский НПЗ вышел на ремонт с очень хорошими остатками. Это порядка 29-ти тыс.тонн топлива на запасе есть, а также порядка 30-ти тыс. тонн бензина марки АИ-92. Да, у нас есть приоритет по выдаче дизтоплива сельхозникам, но, я бы хотел обратиться к компетентным органам, чтобы они проверили, нет ли, каких либо сложностей по выдаче в розницу именно дизтоплива. Запасов у нас более чем достаточно и дефицита мы не ожидаем, что касается цен это уже вопрос к министерству энергетики»,-сказал Дмитрий Макеев заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз«.

Глава «КазМунайГаза» заверил, что увеличена загрузка нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре. Это позволит обеспечить запасы ГСМ для внутреннего потребления, в том числе для отгрузки сельхоз товаропроизводителям в период весенне-полевых работ.