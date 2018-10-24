В МВД Казахстана разъяснили правила уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

В ведомстве напомнили, что автовладельцы могут узнать о наличии административных штрафов на сайтах eGov.kz и Qamqor.gov.kz.

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«МВД совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и госкорпорацией «Правительство для граждан» принимаются меры по оповещению граждан о наличии штрафов через SMS-уведомления. О штрафах можно узнать в расчетно-кассовых отделениях банков второго уровня. Там же можно произвести их уплату, при этом штраф будет погашен в базе данных КПСиСУ ГП. Сейчас к этому сервису подключены «Казпочта» и 12 банков», — сообщили в МВД Казахстана.

Уплатить штраф можно онлайн при помощи портала еGоv.kz. В 2017 году через портал «электронного правительства» было уплачено 63 процента штрафов за нарушения ПДД. Услуга по уплате штрафов доступна через терминалы «Касса 24».

«Наряду с этим граждане имеют возможность уплатить штраф на месте совершения правонарушения при помощи терминалов для безналичной оплаты. Сейчас такими терминалами оснащены более тысячи сотрудников. При уплате штрафов вышеперечисленными способами квитанцию предоставлять в органы полиции не обязательно. В иных случаях уплаты штрафа квитанцию предоставлять в органы полиции обязательно. В случае если граждане самостоятельно узнали о наличии штрафа, то нет необходимости ожидать получения предписания и квитанции, так как данный штраф будет отображен в указанных информационных системах», — отметили в МВД РК.

Отмечается, что предписания о необходимости уплатить штраф направляются не по адресу, указанному в СРТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), а по адресу прописки или временной регистрации владельца (собственника) авто.

«Если предписание об уплате штрафа не доставлено, то какие-либо санкции не накладываются. Если в момент вылета из страны гражданин узнает о неуплаченном штрафе, в аэропортах установлены специальные терминалы «Казпочта», позволяющие уплачивать штрафы и задолженности на месте. На предписании о необходимости уплаты штрафа указывается номер телефона и адрес подразделения полиции, куда может обратиться владелец автомашины за разъяснением. При несогласии с правонарушением автовладелец вправе подать заявление в Управление административной полиции, где по результатам проверки будет принято соответствующее решение», — сообщается в ответе МВД.

Также в Министерстве внутренних дел отметили, если система видеонаблюдения исправна, то «факты нефиксирования нарушения ПДД невозможны». Кроме того, отмечается, что если владельцу транспорта предписание об уплате штрафа не доставлено, то производство по нему подлежит прекращению.

«Предписание о необходимости уплаты штрафа признается доставленным в случаях:

1) направления заказным письмом, которое вручается собственнику транспорта или кому-то из проживающих с ним совершеннолетних членов семьи под расписку. Предписание о необходимости уплаты штрафа, направленное юридическому лицу, вручается руководителю или работнику юрлица, который расписывается в получении предписания на уведомлении о вручении с указанием ФИО и должности;

2) отказа адресата принять предписание о необходимости уплаты штрафа. При этом лицо, доставляющее его, делает соответствующую отметку на уведомлении о вручении, которое вместе с предписанием возвращается отправителю;

3) непосредственного вручения предписания о необходимости уплаты штрафа собственнику транспортного средства лично или кому-то из совместно проживающих с ним совершеннолетних членов семьи под расписку должностным лицом. Доставка предписаний о необходимости уплаты штрафа осуществляется АО «Казпочта» в соответствии с договорами с полиции», — говорится в официальном ответе МВД.

Автовладельцы имеют право в течение семи суток уплатить штраф в размере 50 процентов. При этом система настроена так, что в течение семи суток размер штрафа будет указан в размере 50 процентов. На следующие сутки штраф, если он остается неуплаченным, автоматически выставляется в полном 100-процентном размере. При исчислении семи суток праздничные и выходные дни не учитываются.

«Перевод на 100-процентную оплату штрафа без доставления предписания невозможен. В таких случаях необходимо обратиться по номеру телефона или адресу подразделения полиции, указанным на предписании о необходимости уплаты штрафа», — отметили в МВД.