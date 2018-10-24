Жители Шымкента «бегают» по клавиатуре смартфона, а не по кабинетам городских чиновников. Общение с акиматом посредством соцсетей — способ получить ответ на свои вопросы без излишнего затягивания времени и, главное, бюрократии.

Механизм общения прост — жители обращаются со своими вопросами в direct аккаунтов акимата в соцсетях или на WhatsApp, передает Tengrinews.kz.

Каждое обращение фиксируется, а дальше по ним проводится большая работа.

К слову, ежедневно только в direct Instagram поступает более 50 обращений, плюс более 100 обращений, поступающих в WhatsApp. Ни одно не остается без ответа. При этом это подробный ответ на каждый вопрос. Всю эту работу контролирует лично глава города — инициатор организации открытой связи с населением.

«Ежедневно мы собираем картину дня — в ней отражено все, что касается Шымкента: и обращения, поступившие в WhatsApp-мессенджер или direct, и ссылки на материалы. Далее документ под названием «Картина дня» передается в чат «Соцсети», в него, помимо руководителей управлений и районных акимов, добавлены и заместители акима. И на каждый из озвученных вопросов мы получаем ответы, а после передаем их заявителям», — говорит пресс-секретарь акимата города Айгерим Жумагулова.

«Согласитесь, сейчас, когда у людей не так уж и много времени, чтобы бегать по разным инстанциям, это значительно сокращает время с одной стороны, а с другой позволяет максимально оперативно отрабатывать каждый вопрос. И главное, для этого совсем нет необходимости собираться и тратить время на долгих совещаниях — все решается на ходу, посредством смартфона», — добавляет она.

Отметим, в акимате Шымкента эта работа ведется уже третий год. К примеру, эта система помогла объединиться всему городу во время сильного ветра, причинившего городу немало проблем. «Мы попросили горожан отправлять нам информацию о последствиях ветра и вместе с населением отработали этот момент очень четко. Утро город встретил очищенным, без последствий. Словно никакого сильного ветра и не было в Шымкенте. Я считаю, что без поддержки жителей у нас не получилось бы так быстро привести город в порядок», — продолжает пресс-секретарь.

И жители отвечают акимату тем же. Как только запрос отработан и отправлен заявителю вместе с фотоотчетом, жители на своих страничках адресуют акимату слова благодарности. Но есть и вопросы, которые уже внесены в план и будут решены через год или два. И акимат открыто говорит об этом, чтобы людям не пришлось бегать по различным инстанциям, добиваясь ответа.

Сейчас акимат Шымкента работает над автоматизированной системой «Ашык акимат», которая станет единой площадкой с собственным многоканальным номером call-центра, куда и будут стекаться все обращения, поступающие как по телефону, так и через социальные сети.

Таким же образом в автоматическом режиме каждое обращение будет обрабатываться и направляться компетентным чиновникам. В свою очередь, их ответы будут направлены в автоматическом режиме заявителям. В итоге — сокращение времени на обработку обращений плюс возможность оценки эффективности госслужащих.