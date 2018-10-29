«Пригрело по-весеннему солнце, полетели в звенящей утренней тишине серебряные паутинки — «Бабье лето». Время подводить итоги.

Туркестанская археологическая экспедиция Института археологии им. А. Маргулана завершает работы этого сезона на городище Шойтобе. Об итогах рассказал на своей странице в facebook Ербулат Смагулов.

Полученные материалы убеждают в том, что здесь специалисты вполне обоснованно локализовали средневековую «столицу» Туркестанского оазиса. И вот почти через десять веков (!!) городище Шавгара оказалось фактически на территории областного центра – города Туркестан.

Историко-топографические обследования, съемка инструментального топоплана окрестностей самого холма цитадели, показали, что площадь городища в реале намного превышает те 15-16 га, на которые у музея-заповедника имеется Госакт землепользования. Получены неопровержимые материалы в виде коллекции средневековых монет, которые подтверждают, что люди проживали в этом городе вплоть до первой половины XIV в., после чего они покинули свои жилища, возможно переселившись в быстро растущий в это время город Ясы/Туркестан.

Монеты исследовал известный нумизмат Павел Петров (г.Нижний Новгород, Россия), специалист по постмонгольской нумизматике. Он некоторое время поработал в составе нашей экспедиции на Шойтобе.

К периоду расцвета жизни Шавгара относится баня, которая была найдена нами буквально под склоном цитадели, ее перекрыли мощные слои оплыва крепостных стен. От самой бани, кладки стен, полов и пр., мало чего осталось. Еще бы, столько веков простоять в виде руины в центре развивающегося города! Разобрали качественные кирпичи…

Серебряная монетка, найденная в завале одного из помещений бани, датирует время ее возведения и функционирования – конец 10 — начало 11 вв. Интересной деталью, характеризующей уровень городской культуры того времени была канализационная система отводившая грязную воду из бани далеко за пределы этой постройки, а может и за городские стены.

Пока прослежен более 20-ти метровый участок двухканального канализационного трубопровода. На заключительном этапе полевых работ к нам подключилась Эмма Давидовна Зиливинская, известный специалист по золотоордынской архитектуре и археологии, достойный продолжатель московско-поволжской археологической школы.

Приняв почетный титул «Главная банщица Золотой Орды», она без всяких волшебных лазерных приборов быстренько сняла план «того, что мы накопали». При этом я с удовольствием поработал «мальчиком на рейке», такой «дедушка на рейке». Действительно, пока назвать это как-то иначе очень трудно, поскольку исследования требуют расширения раскопа, что бы получить более полное представление об этой постройке. Надеемся, что следующий сезон будет так же щедр на новые открытия и новые встречи».