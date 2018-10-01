В Минобразования окончательно утвердили график учебного процесса на 2018-2019 годы, передает Sputnik Казахстан.

В этом учебном году школьникам предстоит провести за партами 32-34 недели.

Осенью ученики уйдут на каникулы с 29 октября, а на занятия вернутся 5 ноября. Зимой дети будут отдыхать с 31 декабря по 9 января. Период весенних каникул: с 21 марта по 2 апреля.

Учащимся дошкольных учреждений предусмотрены дополнительные дни отдыха зимой: 4 по 10 февраля.

Летом школьники будут отдыхать 99 дней.