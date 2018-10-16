«Национальные информационные технологии» совместно с министерством труда и социальной защиты населения РК сообщают о запуске двух дополнительных услуг посредством @EgovKzBot (Telegram-бот), разработанных для безработных и работодателей, передает ИА «NewTimes.kz».

Каждому заинтересованному лицу, работодателю или соискателю, необходимо выбрать нужную команду − «Найти работу» или «Найти специалиста».

При выборе услуги «Найти работу» пользователю необходимо указать регион, в котором предпочитает трудоустроиться, а также указать желаемую позицию − аналитик, учитель и т.д.

В результате, пользователь @EgovKzBot получает общее количество свободных вакансий, которые подтягиваются из Электронной биржи труда enbek.kz, или же, приходит отказ об отсутствии вакантных должностей по заданным параметрам.

Работодателям же, услуга «Найти специалиста» предоставляет возможность поиска работника по необходимой вакансии (свободное заполнение). Для этого требуется указать регион и необходимые, запрашиваемые, данные.

В итоге, просмотрев личные карточки из всего списка специалистов можно связаться и пригласить на интервью или собеседование наиболее подходящую кандидатуру.