В казахстанском сегменте всемирной Сети можно увидеть сайт opros-2018.info. На ресурсе за ответы на вопросы сулят денежное вознаграждение. Однако все это фэйк и уловка мошенников, предупредили в KZ-CERT «Служба реагирования на компьютерные инциденты», передает NUR.KZ.

Сообщения о прохождении опроса за определенную плату рассылались в мессенджерах и на электронные адреса.

Для того, чтобы принять участие, пользователю нужно указать фамилию и имя, а также заплатить взнос 95 рублей (534 тенге).

В случае согласия «респондент» перенаправлялся на Яндекс.Деньги для перечисления указанной суммы.

Но после оплаты и прохождения задания никто обещанного вознаграждения так и не получил.

В KZ-CERT просят казахстанцев быть более предусмотрительными и стараться меньше заходить на подозрительные сайты.