Сегодня общественный прием граждан в городском филиале партии «Нур Отан» вел депутат мажилиса Парламента РК Абдиманап Бектурганов.

Жители жаловались на качество дорожного полотна в новых жилых массивах, на работу общественного транспорта, а также поднимали проблему развозки школьников начальных классов и досуга детей вне школьных занятий. Ответ получили и те, кто просил жилье, соответствующее многодетной семье. Все заявления народный избранник взял на заметку. По ним будет проводиться работа. Ни одно заявление без рассмотрения не останется, — пообещал мажилисмен.

Житель мкр «Нурсат» Каратауского района Орынбасар Каматаев не доволен качеством дорожного полотна на улицах. Аксакала волнует как честно проводятся тендеры по госзакупкам, а также каким образом определяются победители.

Орынбасар Каматаев, житель Каратауского района : » У нас на «Нурсате» уложили асфальт как попало. Я живу сам на улице «Саяхат». Не могу равнодушно наблюдать за тем, как используют бюджетные деньги. Первое: как проводятся тендеры? Побеждают те, у кого нет базы, техники, специалистов. Они в свою очередь привлекают субподрядчиков. Я наблюдал как они строят. Даже не утрамбовывают, сразу же укладывают асфальт. О каком качестве можно говорить! Откаты, коррупция. Надо принимать меры».

Мажилисмен Абдиманап Бектурганов знает о безобразиях вокруг тендеров, конкурсов по госзакупкам. «В Парламенте обсуждается этот вопрос и вносятся изменения, чтобы проведение тендеров было открытым и прозрачным. Еще одно условие: вся документация должна быть в электронном виде. Прямых контактов не должно быть. Это предотвратит коррупцию», — считает он.

Группа жителей жилого массива «Таскен» возлагают на нуротановцев большие надежды. Если не решится вопрос с общественным транспортом, женщины заверили, что перестанут отпускать детей в школу.

Раушан Жандарбекова , жительница жилого массива Таскен:» Мы устали обивать пороги чиновников. Никак не решается вопрос обеспечения транспортом. У нас был №89 маршрут, его убрали. Сейчас два маршрута № 65 и № 45 ходят, да и те не доезжают до конца улицы. На середине сворачивают. Остается 5-6 остановок. Мы посчитали, что только на одной только улице проживает свыше 200 учеников. Среди них есть перваши, школьники начальных классов. Мы уже детей не пускаем в школу. Решите этот вопрос».

Руководитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог призвал жителей потерпеть и заверил собравшихся в том, что в течение месяца вопрос с дополнительным общественным транспортом решится.

Қуат Жуматаев, рукововодитель управления ПТ и АД г. Шымкента: » Да, в Таскене курсировал №89 маршрут, но из-за того, что водители не придерживались графика, мы с компанией расторгли договор. Сейчас проведем тендер и в течение месяца определится тот, кто будет вас обслуживать по этому маршруту, а также пустим новый маршрут №115. Город закупил 1000 автобусов, большинство будут обслуживать социальные маршруты».

Заявление матери — героини Дильбар Шукуровой нуротановцы взяли на заметку. Депутат мажилиса Парламента заверил,что вопрос предоставления необходимого жилья многодетной семье он будет держать на контроле. Женщина отказывается заселиться в трехкомнатную квартиру, так как у нее восемь детей.

А группа строителей, специально приехавших на прием из города Тараз, пожаловалась на то, что они не могут получить заработную плату. Проигравшие судебный процесс они возлагают надежду на нуротановцев. Мажилисмен пообещал разобраться и посодействовать в решении вопроса выдачи зарплаты.

Шынар Оразова