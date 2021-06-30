В свой профессиональный праздник слова благодарности и признания услышали работники СМИ от руководства Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» и всего депутатского корпуса.

Праздник совпал с 30-летием Независимости Казахстана. Депутаты отметили боевой дух, оперативность журналистов. Какие бы события не происходили, взрывы в Арыси, наводнение в Мактаральском районе о событиях мы узнавали из материалов наших корреспондентов. Это дорогого стоит отметил в своем выступлении секретарь городского маслихата.

Бахадыр Нарымбетов, секретарь маслихата г. Шымкента:»Даже во время пандемии, когда не хватало масок, журналисты сшив руками маски были на передовой. Из ваших материалов со стационаров, больниц жители узнавали об опасности коронавируса. Вы подвергали свою жизнь опасности. Делали все возможное, чтобы проинформировать обо всех событиях. Мы им за это благодарны. Наверное, это творческая способность журналиста — всегда быть первым. Будьте оперативными. И главное, пусть хороших новостей будет больше. Удачи вам всем в работе».