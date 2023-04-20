Бесплатную юридическую помощь получают шымкентцы

Шымкентский городской филиал партии «Аманат» в рамках проекта «Юридическая помощь» совместно с департаментом юстиции провели общественную приемную.

В ходе акции горожане получили правовую помощь. Юристы, адвокаты, частные судебные исполнители не только бесплатно проконсультировали шымкентцев, но и разъяснили действующие законы.

Многодетная мать Макпал Бурибаева пришла в общественную приёмную Шымкента с надеждой получить правовую помощь. Её платёжную карту заблокировал банк, женщина в панике, не знает, что делать.

Макпал Бурибаева, жительница г.Шымкента:

«В апреле умерла свекровь. 40 дней нужно провести, также каждый четверг надо поминать. Узнала, что пройдет общественная приемная, пришла просить о помощи. У меня карточку заблокировали. Адвокаты объяснили, что теперь мне делать. Спасибо».

Юристы и адвокаты, частные судебные исполнители и медиаторы, бесплатно консультируют по вопросам легализации земельных участков, взыскания алиментов, трудоустройства, получения государственной помощи.

Этот мужчина построил дом в микрорайоне «Достык» без документов. На земельный участок теперь претендует другой хозяин. Заявителю посоветовали обратиться в надзорный орган.

Айгерим Абдуллаева, руководитель отдела департамента юстиции г.Шымкента:

«Подобные акции мы проводим постоянно. С начала этого года за первый квартал провели 20 акций. 3 159 человек получили бесплатную юридическую помощь. В рамках проекта «Равное общество» оказываем поддержку и тем, кто подвергся насилию».

Организаторы отмечают: они стараются повысить правовую грамотность горожан, и делают это на постоянной основе. В прошлом году в городской филиал партии обратились около 10-ти тысяч человек. С начала этого года поступило почти 900 обращений.