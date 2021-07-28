Прием потребителей состоится 3 августа 2021 года с 15-00 до 16-00 часов в прямом эфире в социальной сети facebook (ссылка: https://www.facebook.com/DKREMMNERKSHYMKENT ).

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту проведет общественный прием потребителей совместно с субъектами естественных монополий, представителями филиала партии «Nur Otan» города Шымкент, Палаты предпринимателей города Шымкент НПП РК «Атамекен», местных исполнительных органов и общественных объединений.

В связи с этим, Департамент приглашает принять участие жителей города Шымкента и иных заинтересованных лиц в общественном приеме потребителей по проблемным вопросам коммунальных услуг.

Также, каждый сможет оставить свои вопросы под этим объявлением, на которые в прямом эфире будут даны ответы.

Каждый желающий может получить разъяснение своих прав как потребитель и пути их решения.

Справки по телефону: 8 (7252) 32-15-05.