В рамках проекта «Будущее без барьеров» в Шымкентском городском филиале партии «Nur Otan» в общественной приемной принимали горожан.

Большинство записавшихся на прием просят помочь с жильем и получить социальную помощь. У Нигары Ахмедовой нет ни документов, ни прописки. Без удостоверения личности, женщина не может встать в очередь на жилье и получить на детей свидетельство о рождении.

Нигара Ахмедова, жительница г. Шымкента :»Я живу в гражданском браке. Когда дедушка умер, я осталась одна, без прописки. Не могу встать в очередь на жилье, так как прописки и удостоверения личности нет. Мы живем в п. Жулдыз, раньше он относился к Сайрамскому району, теперь к Енбекшинскому району Шымкента. У моих двоих детей нет свидетельств о рождении».

У Улболсын Торегелдиевой нет своего жилья. Женщина с ограниченными возможностями снимает угол на Кайнар-булаке. По состоянию здоровья ей часто приходиться обращаться за медицинской помощью. Женщина просит обеспечить ее инва-такси. Специалисты городского общества инвалидов пояснили, что для этого необходимо обратиться в управление занятости населения и социальной защиты.

У многодетной матери Кунсулу Сүйеубаева сегодня есть повод для радости. Её сын пройдет курс реабилитации в санатории.

«У сына, говорите, не было за последние полгода судорог. Тогда можно в реабилитационный центр оформлять»- сказала представитель управления здравоохранения г. Шымкента Инна Глазебная.

Партийцы заверили ни одна жалоба, ни одно заявление, не останется без внимания. Общественная приемная проводится в рамках партийного проекта «Будущее без барьеров».