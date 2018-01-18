Президент Нурсултан Назарбаев отправил Шавкату Мирзиёеву телеграмму с соболезнованиями по поводу трагической гибели 52 узбекистанцев

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области, сообщает Акорда.

«Разделяя невосполнимую потерю, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», — говорится в телеграмме.

Кроме того, по поручению Главы государства создана Правительственная комиссия для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

Видео очевидцев трагедии смотрите ЗДЕСЬ

А в ЮКО в это время разыскивают владельца автобуса, в котором сгорели люди. Ордухана Мехтиева ищут сотрудники госорганов, передает Tengrinews.kz.

На мужчину было оформлено три автобуса. Сгоревшему автобусу, 1989 года выпуска, следовало пройти техосмотр еще 2 года назад. Один автобус зарегистрирован в Шымкенте, второй в поселке Актас, а третий — в поселке Жибек Жолы. Но мужчину нигде не удалось найти. Не исключается, что документы о техосмотре были поддельными. Мехтиев не зарегистрирован как перевозчик, но он заключил договор с частной компанией, обладающей лицензией на перевозки.

«Владелец автобуса Мехтиев Ордухан Сабироглы. Лицензия на нерегулярные пассажирские перевозки: не получал (имеется вероятность работы по договору аренды)», — говорится в сообщении МИР РК, — Обязательный техосмотр был пройден 17.08.2015 года (ЦТО ИП «Искаков Н.Е.», г. Шымкент), срок завершения 17.02.2016 года. Марка автобуса – «Kassbohrer Setra» г/н X 335 РСМ. Автобус 1989 года. Его вместимость 59 человек».

Выживших в автобусе в больнице охраняют полицейские. Журналистам пока не удалось встретиться с пострадавшими, так как те находятся под охраной полиции в БСМП. В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ.

По информации портала, правоохранительные органы выясняют степень их причастности к трагедии. Между тем, как сообщила руководитель отдела социльно-психологической поддержки Жанна Кадырова, у каждого из пострадавших разное состояние.

«У кого-то большой стресс. Особенно один вызывает опасение. Позже мы соберем консилиум, будем держать на контроле ситуацию. В целом они немногословны. Средний возраст около 35 лет. Конечно, такое количество смертей увидеть. Понятное дело стресс тяжелый», — сказала она.

Напомним, трое из выживших в автобусе, который сгорел на трассе «Шымкент-Самара», жители ЮКО. На своей страничке в Фейсбуке пользователь Исламкул Абдинабиев опубликовал список из пяти человек, трое из которых жители Южно-Казахстанской области.

Это Максат Пернебеков, 1985 года рождения, житель ЮКО, Нуржан Киргизбаев, 1968 года рождения, житель ЮКО, Барат Танатаров, 1978 года рождения, житель ЮКО и двое граждан Узбекистана: Ахрор Исаков, 1988 года рождения, Исроилджон Мирзахмедов, 1980 года рождения.

По информации представителя пресс-службы департамента Виталия Синева, согласно предварительным сведениям, причиной пожара стало короткое замыкание.

«Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», — сказал Синев.

Также в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому машина сразу вспыхнула. Топливо могли перевозить для того, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования.

Кроме того, согласно неофициальной версии, автобус мог быть переоборудован, поэтому пассажиры не смогли выбраться через окна.

Чуть позже в полиции отметили, что версию Синева не стоит считать официальной и нужно дождаться результатов экспертизы.

Напомним, на автодороге Самара – Шымкент в Актюбинской области сгорел автобус, погибли 52 гражданина Узбекистана.

По предварительным данным, пострадало 57 человек. 52 человека погибли, пятерым удалось выбраться из горящего автобуса.

Возгорание автобуса произошло на трассе Самара-Шымкент в 10 километрах от поселка Калыбай в 320 километрах от Актобе. На место пожара направлены сотрудники центра медицины катастроф, противопожарной части Иргизского района.

В департаменте ЧС организован оперативный штаб под руководством заместителя акима области, развернута горячая линия психологической службы.