Тепло- и энергокомпании уличили в необоснованном завышении тарифов.

24 октября на коллегии Генеральной прокуратуры под председательством Кайрата Кожамжарова обсудили вопросы законности при формировании тарифов на электро и теплоэнергию.

Генеральный прокурор рассказал об умышленном завышении расходов и сомнительных сделках монополистов на 29 млрд тенге, передает Zakon.kz.

В работе приняли участие помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Габит Байжанов, первый заместитель председателя Партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, руководители центральных госорганов и предприятий-монополистов.

Открывая заседание, генеральный прокурор напомнил участникам о поручении Главы государства принять комплекс мер по недопущению роста тарифов на услуги ЖКХ и естественных монополий, озвученном в октябрьском Послании.

Кожамжаров отметил ряд системных проблем, характерных сфере тарифообразования, в том числе ненадлежащий государственный контроль со стороны Министерства энергетики и национальной экономики.

Проверками установлено, что многие электростанции страны долгое время работали по необоснованным тарифам, приведшим к росту цен на электроэнергию для потребителей. Завышали тарифы энергопередающие и снабжающие организации, что позволило им извлечь доход в размере 29 млрд тенге.

«С одной стороны, в тарифы с молчаливого согласия антимонопольного ведомства необоснованно включались премии и бонусы своим работникам, а также вознаграждения по кредитам. С другой, в целях увеличения затрат, специально создавались сервисные предприятия для ремонта и покупки оборудования по завышенным ценам. Полученная прибыль выводилась через «обнальные» компании», — подчеркнул генпрокурор.

Так, в смете «Мангистауской РЭК» необоснованно учтены расходы на премирование и другие вознаграждения почти на 1 млрд. тенге. Данные расходы должен нести сам монополист.

«Астанаэнергосбыт» при формировании тарифа указал, что будет приобретать электроэнергию по одной цене, а фактически покупал её в 2 раза дешевле. В результате с жителей столицы излишне взыскано 2,6 млрд тенге.

По аналогичной схеме действовали снабженцы в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, где ими необоснованно получен доход 1 млрд тенге.

«Карагандинской РЭК» были заключены договоры с ТОО «МДМ» и «АлмаТрансКомпани» по ремонту электрических сетей на 218 млн тенге. Несмотря на наличие актов выполненных работ, фактически они не проводились. Данные сделки судом признаны недействительными. Прокуратура обязала монополиста вернуть деньги населению.

Мерами прокурорского реагирования монополисты уже компенсировали 5 млн потребителям порядка 13 млрд тенге. Снижены тарифы на электроэнергию и тепло в 14 регионах.

Если ранее в городе Капшагай за тепло в однокомнатной квартире оплачивали порядка 9,5 тыс. тенге, то после принятых мер стоимость снизилась в 4,5 раза до 2,2 тыс. тенге.