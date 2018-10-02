Хакеры массово принялись использовать функцию подписки на уведомления в браузере, чтобы заваливать жертв спамом, об этом сообщает Timeskz.

Вредоносные сайты распространяются через всплывающие окна или поисковые системы. Когда пользователи попадают на такие страницы, их обязывают подписаться на уведомления, чтобы получить доступ к сервису или посмотреть заблокированное видео.

Если юзер выполнит требование, его либо автоматически перенаправляют на другую страницу, либо дают возможность посмотреть ролик. Однако вместе с этим жертва постоянно будет видеть назойливый спам прямо на рабочем столе компьютера. В частности, пользователям регулярно будут предлагать установить вредоносные расширения для браузера, посетить порносайты и мошеннические распродажи.

Проблема заключается в том, что многие пользователи не понимают, откуда им приходит спам. Чтобы избавиться от сообщений, достаточно удалить подписку на вредоносный сайт в настройках браузера.

Ранее специалисты в области кибербезопасности заявили, что хакеры способны обвалить курс валют. Для этого им достаточно взломать трейдинговые приложения, во многих из которых были обнаружены серьезные уязвимости.