Сегодня ночью в социальных сетях и мессенджерах, незаконно используя имя компании «Magnum Cash&Carry», начали распространять информацию о якобы проводимом розыгрыше и раздаче сертификатов на покупку продуктов в магазинах сети, передает Tengrinews.kz.

Чтобы получить сертификаты, пользователям предлагают принять участие в опросе и оставить свои личные данные.

В ритейл сети № 1 в Казахстане заявили, что подобная рассылка — дело рук мошенников, которые пытаются нажиться на именах популярных в Казахстане брендов. Как оказалось, с подобной проблемой столкнулись еще несколько торговых марок, в том числе сеть быстрого питания, магазин бытовой техники и еще один розничный магазин.

«Данная рассылка не имеет никакого отношения к Magnum. Она носит мошеннический характер и нацелена на получение ваших личных данных и реквизитов банковских карт для хищения средств со счетов», — сообщили в Magnum.

Кроме того, в компании напомнили, что информация обо всех действующих акциях и розыгрышах размещена только на сайте magnum.kz и официальных страницах магазина в социальных сетях.

«Мы просим наших любимых покупателей быть бдительными и не поддаваться на такие провокации. Любые розыгрыши и акции широко освещаются на наших ресурсах, мы никогда не используем подобного рода площадки», — подчеркнули в компании.