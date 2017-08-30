Москвичи поздравляют казахстанцев с днем Конституции. Трогательное в своей просто видео сегодня запустили в социальные сети и месседжеры. Жители российской столицы поздравляют казахстанцев с праздником и стараются произнести пожелания на казахском языке.

У кого-то получается неплохо, кто-то отлично проговаривает незнакомые слова, а у кого-то и не получается. Но пользователям соцсетей все равно приятно слышать, когда абсолютно незнакомые люди желают тебе добра и мира.

Авторство видео пока установить не удалось. Но точно известно, что поздравлениями уже делились в Кызылорде, Алматы, Кокшетау. Сейчас видеопоздравление смотрят в Шымкенте.