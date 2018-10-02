В центре Алматы на перекрестке улиц Тимирязева и Ауэзова на видео сняли наездника на осле с красивым номером и зеркалами заднего вида, передает NUR.KZ.

Буквенная серия АТ на номере, прикрепленном к седлу, означает слово лошадь на казахском языке. Удивленные прохожие обращали внимание и снимали необычного участника дорожного движения на телефоны.

В комментариях к ролику, размещенному в соцсетях, казахстанцы оставляют положительные замечания, что такому транспорту не нужно масло, топливо и страховка, главное — не пешком.

Автор другого ролика с автоослом прокомментировал, что это лучшее решение для езды по улице Тимирязева, вместо стояния в пробках.

Наездник добился желаемого результата – вызвал улыбки и заряд позитивных эмоций и обратил внимание на проблему мегаполиса – постоянные заторы на дорогах.