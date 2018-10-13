Сенатор Дарига Назарбаева призналась, что не стесняется учиться чему-то новому. Об этом парламентарий рассказала на форуме для молодых журналистов Jas Qalam, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мне уже 55 лет, очень горжусь своим возрастом, но я учусь каждый день. Я не стесняюсь сказать, что чего-то не знаю. Приходят министры, умные речи говорят. Я говорю: «Извините меня, может быть, я не совсем понимаю, вы объясните на нашем, человеческом языке, что вы хотите сказать». И там уже на самом деле начинается диалог. Поэтому не довольствуйтесь только пресс-релизами, которые вам раздают министерства или акиматы. Старайтесь вникнуть в суть», — высказалась Дарига Назарбаева.

В своей речи сенатор раскритиковала работу пресс-служб государственных органов. Она считает, что некоторым из них не хватает профессионализма, например, чтобы доступно разъяснять государственные программы. «При каждом министерстве, акимате есть пресс-служба, которая должна работать, но, к сожалению, пока не хватает профессиональных навыков или времени. На сегодня эта работа поставлена на «троечку».

Что может понять простой слушатель, сидя у телевизора, когда министр говорит о девальвации, инфляции, таргетировании? Это все иностранные, модные, красивые слова. Для профессионала этот язык необходим, но с широкой аудиторией, где есть и врач, и учитель, и пенсионер, и школьник, и студент, должен быть другой язык», — считает Дарига Назарбаева.

По мнению сенатора, журналистика должна быть модератором между государством и обществом, а представители СМИ должны учиться разъяснять «птичий» язык чиновников. «Быть журналистом — значит быть совестью своего времени, многое видеть, слышать, понимать, уметь объяснять и доносить до своей аудитории очень доступным и простым языком сложные явления современности. Это сверхзадача, не всем она бывает по плечу», — отметила Назарбаева. Региональные форумы Jas Qalam прошли в Алматы, Таразе и Семее.