Журналисты отмечают свой профессиональный праздник: роль СМИ в современном обществе

Для Коркем Усибалиевой день работников средств массовой информации, не только профессиональный праздник, но и день ее рождения.

По словам девушки – это не совпадение, а осознанный выбор. Будущую профессию Коркем выбрала еще в детстве. Спустя несколько лет работы на телеканале «Отырар » журналист ни разу не пожалела о своем выборе и убедилась, что новости — это не только поток информации, но и огромная сила, способная помочь людям в разных ситуациях.

Коркем Усибалиева корреспондент телекомпании «Отырар»:

«Определенно у нас очень сложная работа, каждый день мы находимся в центре событий, если происходит какой-то взрыв мы едем туда вместе с пожарными, правоохранительными органами, со скорой помощью и даем информацию нашим жителям.Эта профессия самая классная, я влюблена в свою работу. Я каждый день прихожу на работу в хорошем настроении. За 3 года никогда не было, чтобы я не хотела идти на работу. Встречаю коллег, редактора, монтажера, оператора и у всех хорошее настроение, потому что мы все любим свою работу и выполняем ее на высшем уровне».

В этом году профессионализм молодого корреспондента Коркем Усибалиевой оценил аким города Мурат Айтенов. Награда стала мотивацией расти и развиваться в непростой, но интересной сфере.

«Если честно — это моя первая высокая награда. Я очень благодарна у меня были невероятные впечатления, награждал сам аким Шымкента и -это огромная честь», — говорит девушка.

22-летняя Тина Кудайберген 3 года назад прошла кастинг и стала нашей коллегой. С тех пор, говорит: ее жизнь круто изменилась. Тина успела поработать на Республиканском канале в столице, но в итоге решила вернуться на телеканал «Отырар», который называет своим вторым домом. Сегодня она успевает совмещать несколько профессиональных обязанностей.

Александр Крапивкин в увлекательный мир монтажа пришел год назад. Говорит не ожидал, что создание новостных сюжетов – это увлекательный и в тоже время ответственный процесс, который требует невероятной скорости. Порой в день приходится монтировать около 10 сюжетов. 19-летний сотрудник телекомпании увлекается дубляжом, на телеканале у него есть возможность совершенствовать свои навыки.

Александр Крапивкин , видеоинженер телекомпании «Отырар»:

«Есть определенная доля ответственности за весь материал, который ты выпускаешь.Есть определенный регламент качества, который нужно соблюдать, успевать все делать в срок и соответственно обладать организаторскими навыками, чтобы все все успели и не было задержек на эфире.Очень нравится здесь работать еще потому что учусь у журналистов, у дикторов как правильно озвучивать мне подсказывают и дают уже озвучивать рекламы и анонсы».

Во главе с директором медиахолдинга Айгерим Джумакуловой телекомпания работает без сбоев, выдавая качественный и полезный контент для зрителей. Обновляется не только формат программ и новостей, но и интерьер студи. Чтобы соответствовать современным тенденциям регионального канала, телевидение остается народным и продолжает удерживать передовые позиции.

Журналист – это не профессия, а образ жизни. Каждый рабочий день приносит нам новые вызовы и задачи. Часто приходиться работать в выходные и особенно праздничные дни, сталкиваться с критикой, за короткие сроки собирать информацию и контактировать с разными людьми.Но, все это только добавляет остроты, адреналина и мотивацию, чтобы продолжать вас наших любимых телезрителей держать в курсе всех актуальных событий.Ведь мы ваше телевидение.Ждите новостей!