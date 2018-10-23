В Казахстане снизят первоначальный взнос по ипотечной жилищной программе «7-20-25» для квалифицированных педагогов, врачей, полицейских и других работников.

Об этом сообщил председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана» Кайрат Алтынбеков в ходе встречи с сенаторами, передает МИА «Казинформ».

На участие в «7-20-25» принято заявок на сумму свыше 44 млрд тенге. Благодаря программе «7-20-25» приобрели жилье — молодая семья из Уральска Акмолинская область вошла в тройку лидеров по программе «7-20-25».

«В целях исполнения поручения Главы государства, данного в рамках ежегодного Послания народу Казахстана, начата работа по снижению первоначального взноса программы «7-20-25» для квалифицированных педагогов, врачей, полицейских и других работников, необходимых региону», — сказал Кайрат Алтынбеков.

В настоящее время, по его словам, подписаны меморандумы с акиматами города Шымкента, Актюбинской, Алматинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Глава АО «Ипотечная организация «Баспана» также добавил, что в целях увеличения количества предложений по первичному жилью во всех регионах страны 27 августа 2018 года постановлением правления Национального банка были внесены поправки в программу, позволяющие оператору финансировать строительство жилья.

Установлены следующие лимиты: по городам Астана, Алматы, Шымкент до 20 млрд тенге, по остальным регионам — до 6,4 млрд тенге, что позволит построить порядка 15 тыс квартир каждые 2 года.

Согласно требованиям Бюджетного кодекса Республики Казахстан заимствование МИО областей, городов республиканского значения, столицы осуществляется в виде выпуска государственных ценных бумаг для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.

«Поскольку «7-20-25» не является государственной программой, необходимо в программе «Нұрлы жер», являющейся государственной, регламентировать возможность выпуска МИО облигаций для финансирования строительства жилья в целях реализации в рамках и на условиях программы «7-20-25», — резюмировал Кайрат Алтынбеков.