В Шымкенте обнаружили тело 26-летней женщины с ножевыми ранениями

Тело 26-летней женщины обнаружили возле мусорного контейнера в Шымкенте.

Она ушла из дома 21 июля и с тех пор не выходила на связь, — передает Almaty.tv. Спустя 10 дней ее нашли мёртвой.

«По факту убийства 26-летней жительницы города Шымкент возбуждено уголовное дело. В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и помещён в следственный изолятор. В настоящее время ведётся всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Нуржан Мырзагельдиев.

Правоохранительные органы отдельно подчеркнули: распространение заведомо ложной информации по данному делу повлечёт уголовную ответственность.