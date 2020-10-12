К жителям Шымкента обратилась со своей странице в Facebook Аякоз Бегалыкызы, передает Otyrar.KZ.

«Дорогие Шымкентцы! Нужна помощь. Информация предоставлена Департаментом внутренних дел города Шымкента.

1 сентября 2020 года, в мкр. Север сзади дома 46 в канализационном колодце обнаружен труп женского пола рост примерно 155-160 см. Возраст примерно 20-30 лет завернутый в корпешки и одеяла и перемотанный скотчем.

Предположительно труп пролежал в канализационном колодце от 2-5 лет. Примерно с 2016-18 года. Труп скелетированный. Личность не установлена.



Это фото корпешек и одеяла, если кто то узнал их, сообщите в 102 или напишите мне. Может у вас квартиранты жили, и потом вы недосчитались постели?

А так же фото одежды девушки. Может кто нибудь узнает одежду?

Может чья та подруга, дочь, сестра, коллега так одевалась? Это важно.

Помогите в расследовании убийства. Важна любая информация. Предусмотрена денежное вознаграждение за помощь в раскрытии преступлении».