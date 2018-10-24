По факту опубликованного видео в социальной сети в Инстаграмм о возможном применении физического насилия в отношении несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по ст. 140 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает иресс-служба Департамента полиции г.Шымкент.

Напомним, что В социальной сети Инстаграм появилась видеозапись, на которой женщина бросила своего ребенка в туалете на пол. Она грубо и нецензурно выражалась в адрес тех людей, которые пытались ее остановить. В комментариях пользователя говорится о том, что «это было сегодня в туалете Центра занятости в Шымкенте. Женщина грубила тем, кто заступился за ребенка, которого она избивала ногами».