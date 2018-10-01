Во второй половине осени погода резко портится, солнца стало гораздо меньше, и вот ты уже замечаешь, как по утрам трудно выбираться из теплой постели, тебе все время хочется спать, ты находишься в подавленном состоянии…

Примерно треть людей страдают непреодолимой сонливостью, которая наваливается на них осенью. Что делать, если на работе невозможно сосредоточиться, и весь день буквально «закрываются глаза»? Наши рекомендации помогут в борьбе с осенней сонливостью.

Правило 1: Да будет свет!

Главная причина твоей сонливости – недостаток солнечного света. Эту ситуацию можно исправить:

1. Если позволяет время – обязательно выбирайся на улицу как можно чаще. Дневной свет – лучшее для тебя лекарство в осенний период. Даже если небо затянуто тучами, даже если накрапывает нудный дождик, — твой организм все равно будет просто счастлив побывать под открытым небом, и вознаградит тебя за это приливом бодрости.

2. Если летом ты использовала свой отпуск не до конца и от него осталась хотя бы неделя, — возьми эту неделю в ноябре.

Поезжай в горы, покатайся на лыжах, или отправься в тропические страны. Главное – это даже не тепло, а обилие солнечного света. Неделя такого отдыха в разгар слякотной осени способна сотворить чудеса – у тебя появятся силы, исчезнет сонливость, и ты благополучно продержишься до весны. Нет возможности уехать на курорт? Не страшно, выберись хотя бы за город на выходных, подыши свежим воздухом.

3. Дома не экономь на освещении: пусть везде горят яркие лампы, это поможет создать иллюзию солнечного освещения. Выключай свет, только отправляясь спать.

Правило 2: Секрет – в правильном питании

Не менее важно насытить организм теми веществами, недостаток которых заставляет «впадать в спячку».

1. Употребляй сезонные овощи и фрукты: именно они сейчас прекрасно восполняют дефицит витаминов и микроэлементов.

2. Не пренебрегай завтраком! Никаких бутербродов с колбасой: пусть это будет гречневая или овсяная каша, дополненная вареным или поджаренным яйцом, омлетом. Это – идеальный осенний завтрак, особенно, если завершить его зеленым чаем с медом, а через полчаса съесть пару яблок или апельсин.

3. В обед обязательно съешь тарелку горячего супа. На второе можно выбрать мясо или рыбу вместе с тушеными или свежими овощами. Только не увлекайся жирной пищей, от нее обязательно потянет в сон.

4. Идеальный ужин – запеченный картофель или яблоки. Можно добавить сюда кусочек постного мяса или рыбы, стакан кефира или молока.

5. Для перекусов в течение дня выбирай любые орехи, фрукты и сухофрукты. Очень полезна квашеная капуста, только желательно есть ее в первой половине дня. Держи под рукой плитку черного шоколада – пара долек очень пригодится, чтобы прогнать внезапную сонливость и чувство усталости.

Правило 3: Ароматы – тоже важно!

1. Купи себе несколько ампул с эфирными маслами апельсина, мандарина, можжевельника, розмарина, гвоздики. Эти ароматы обладают ярко выраженными бодрящими свойствами и помогут «проснуться».

2. Наконец, постарайся попросту высыпаться. Может быть, тебе катастрофически не хватает тех самых 8 часов для сна, а требуется 10? Вот и спи столько, сколько тебе хочется, а для этого ложись пораньше. Лучше пожертвовать просмотром фильма, «зависанием» в социальных сетях или вечеринкой, чем парой лишних часов для отдыха.