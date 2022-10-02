Календарь межсезонья

Второй месяц осени начнется с субботы, а завершится в понедельник.

Красивый месяц – самое время для прогулок по паркам, время ощутить шуршание опавших листьев под ногами, сделать классную фотосессию. Напомню, это любимейшая пора Александра Сергеевича Пушкина, помните его строки: «И с каждой осенью я расцветаю вновь…»

Перед вами – наш традиционный календарь, сотканный, как лоскутное одеяло, из разных дат.

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, Всемирный день рождения почтовой открытки, Международный день кофе, Всемирный день какао и шоколада, Всемирный день татуировщика, День саке, День волос, День кружева, Международный день балета, День домашнего печенья, Международный день охраны енотов, День гуляния по улицам исчезнувших городов, День CD-плеера, День «Менее, чем идеально», День тыквенной приправы. Дан старт Международному месячнику школьных библиотек – с 1 по 31 октября.

110 лет со дня рождения Льва Гумилева, писателя, географа (1912-1992 гг.).

60 лет со дня рождения Аскара Исабековича Мырзахметова, государственного деятеля, в прошлом Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан, экс-акима ЮКО, министра сельского хозяйства.

2 октября – в Казахстане – День учителя (первое воскресенье октября); Международный день социального педагога, Международный день ненасилия, День рождения электронной почты, День уролога, Всемирный день без алкоголя, Всемирный день игры, Всемирный день сельскохозяйственных животных, День путанья следов в осеннем парке, День Махатмы Ганди – в Индии.

99 лет казахскому писателю детективно-приключенческого жанра, фронтовику Кемелу Токаеву.

67 лет художнику Ерболату Толепбаю, уроженцу Южного Казахстана.

3 октября – Всемирный день архитектуры, Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища), Международный день врача, Всемирный день трезвости, Всемирный день грибника, Всемирный день ходьбы, День бойфренда, День технарей, День осведомленности о вирусах, Международный день войлока, Всемирный день смузи, Международный день скромного смеха, День «Посмотрите на листья», День бабочки и колибри, День детского здоровья.

81 год назад родился Бахытжан Момышулы (1941-2012 гг.), казахский писатель и переводчик.

4 октября – Всемирный день животных, День улучшения вашего офиса, День любителей гольфа, День ответов на незаданные вопросы, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли (1957 г.).

5 октября – Всемирный день учителя, День напутствий улетающим птицам, День яблочной запеканки, День «Сделай что-нибудь приятное», День «Будь прикольным», День дороги в школу, Международный день против проституции.

6 октября – в Казахстане – День работников оборонной промышленности; День страховщика, Всемирный день охраны мест обитаний, День любителей чеснока, Всемирный день церебрального паралича, День лапши, День «Приди и возьми это», День барсука, День благодарности большим размерам.

7 октября – Всемирный день улыбки, День вежливых людей, Всемирный день таблицы умножения, День разнообразия, День детской музыки, Праздник пледа, День языка тела, День воспоминаний про теплые вещи.

70 лет исполняется Владимиру Путину, Президенту Российской Федерации.

8 октября – Покровская родительская суббота, День вареников, Всемирный день осьминога, День солнечных улыбок, День мотогонщиков, Всемирный день мигрирующих птиц.

130 лет со дня рождения Марины Цветаевой, поэтессы (1892-1941 гг.).

9 октября – Иван Богослов, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ, Всемирный день почты, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День заплесневелого сыра, День нанотехнологий, День любопытных событий, День отражений в лужах, День гвоздестояния, Всемирный день воздушных змеев.

475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского писателя (1547-1616 гг.), литературного «отца» Дон Кихота.

10 октября – День профсоюзов Казахстана, Всемирный день психического здоровья, День рождения соцсети «ВКонтакте», Всемирный день бездомных, Международный день каши, Всемирный день борьбы против смертной казни, День сумочки, День украшения торта, День шуршания листьями, День интернет-банкинга, День пинка под зад.

11 октября – Международный день девочек, Международный день каминг-аута, День встречи с вашими страхами, Всемирный день борьбы с ожирением, День пиццы с колбасой, День езды по бездорожью, День вдыхания осеннего воздуха.

12 октября – День кадрового работника, День испанского языка, Всемирный день борьбы с артритом, День борьбы с ожирением домашних животных, День сбережений, Праздник чистого стакана, День шоколадных сюрпризов, День тушеной свинины, День составления кулинарной книги, Международный день вопля разочарования, День прекращения издевательств.

13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий, Всемирный день зрения, День рождения «битломании», Международный день костюма, День без лифчика, День «Побалуйте себя», День «Тренируйте свой мозг», Всемирный день борьбы с тромбозом, День целомудрия, День засыпающих деревьев, Международный день неудачников, Международный день скептиков.

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы, Всемирный день стандартов, Всемирный день яйца, День рождения Винни-Пуха, Всемирный день спирометрии и легочного здоровья, День накопления жизненных сил, День десерта, День «Будь лысым и свободным», День строчных букв, День чак-чака, День плетения облаков.

15 октября – Международный день сельских женщин, Международный день белой трости, Всемирный день мытья рук, Всемирный день борьбы с раком груди, День памяти жертв выкидышей и детской смертности, День домашнего кино, День ворчуна, День грибов, День творожного сыра, День импровизатора, День собирания осенних листьев, День синдрома дубликации хромосомы, Всемирный день пения, Сладкий день.

125 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Ильи Файнзильберга), писателя (1897-1937 гг.), одного из авторов книг «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» и др.

16 октября – в Казахстане – День работника лесного хозяйства; Всемирный день анестезии, Всемирный день продовольствия, День шефа (День босса), Международный день хлеба, День недотрог, День аллерголога, Всемирный день здорового питания, День словаря, День диких кошек, День ликера, День северного ветра, Всемирный день позвоночника, Всемирный день игрушечной фотокамеры.

17 октября – Собор Казанских святых, Возвышенный день, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, День посиделок при свечах, Всемирный день травм, День электронных таблиц, День очистки виртуального рабочего стола, День пасты, День «Отплати другу», День крайностей.

105 лет со дня рождения Якова Павлова, Героя Сталинградской битвы (1917-1997 гг.).

18 октября – День сладкой патоки и восточных сладостей, Международный день галстука, Всемирный день менопаузы, День шоколадного кекса, День без бороды, День кудесника, Всемирный день женского счастья.

19 октября – в Казахстане – День спасателя; День написания письма в будущее, День «Оцените свою жизнь», День новых друзей, День супа из морепродуктов, Всемирный день детской кости и суставов, День раздавленных пузырей.

98 лет назад родился Кошкарбаев Рахимжан (1924-1988 гг.), казахский офицер, первым водрузивший на Рейхстаг флаг Победы, «Халық қаһарманы».

92 года назад, в 1930 году, родился Торегельды Шарманович Шарманов, президент Казахской академии питания, ученый, гигиенист-нутрициолог, создатель казахстанской школы нутрициологии.

20 октября – Международный день кредитных союзов, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара, Всемирный день статистики, Всемирный день борьбы с остеопорозом, Международный день «встряски», Международный день ленивца, День пополнения запасов на зиму, День анекдотических собраний, День сочинительства, День информационной перегрузки, День фруктов в бренди.

90 лет со дня рождения казахстанского писателя и поэта Ораза Нургожа.

21 октября – День лабиринта, День маммографии, Международный день шампанского, День цемента, День «Назад в будущее», Праздник разума, День разноцветных зонтов, День «Проверьте свои лекарства», День болтовни, День рептилий, День тыквенного чизкейка.

22 октября – Международный день заикающихся людей, День рождения ксерокопии, День орехов, Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины, Праздник «Белых журавлей» (День солидарности и чествования памяти невернувшихся солдат), День психофизики.

23 октября – День работников рекламы, Международный день тещи, Международный день снежного барса, День гаражиста, День консервирования, День «Шлепни надоедливого коллегу», День кроксов, День телеведущих ток-шоу, День рождения iPod.

В этот день 100 лет назад родилась Маншук (Мансия) Жиенгалиевна Маметова, пулеметчица, медсестра. 15 октября 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция), при обороне господствующей высоты, оставшись одна, она из пулеметного расчета, будучи тяжело ранена осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых. Герой СССР посмертно. Стала первой девушкой из Казахстана, удостоенной этой высокой награды.

24 октября – День Организации Объединенных Наций, Всемирный день информации о развитии, Международный день школьных библиотек, Праздник любителя бильярда, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, День любви к теплым носкам, День психа, Всемирный день рубца, День еды, День «Верните свое время».

390 лет Антони ван Левенгуку (1632-1723 гг.), голландскому ученому, конструктору микроскопов.

140 лет – Имре Кальману, композитору (1882-1953 гг.).

25 октября – День Республики – главный праздник в Казахстане, по статусу выше государственного праздника Дня независимости, выходной день. День Республики (25 октября) приурочен к провозглашению Казахстаном государственного суверенитета в 1990 году.

А День независимости (16 декабря) приурочен к провозглашению Казахстаном государственной независимости в 1991 году.

Международный день борьбы женщин за мир, День маркетолога, Международный день художника, Всемирный день макарон, День жирных продуктов, День круговой поруки, День «Я забочусь о тебе».

97 лет назад родилась Алия Нурмухамбетовна Молдагулова (1925-1944 гг.), снайпер, в годы Великой Отечественной войны служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза (1944 г., посмертно).

26 октября – Праздник приятных неожиданностей, День кутания в пледы, День тыквы, День куриного стейка, День пирога с фаршем.

180 лет со дня рождения художника В. Верещагина (1842-1904 гг.).

118 лет назад родился Нуртас Дандибайулы Ондасынов (1904-1989 гг.), государственный и общественный деятель.

68 лет назад родился Ергали Булегенович Булегенов (1954 г.), казахстанский государственный деятель, дипломат, уроженец ЮКО.

27 октября – Всемирный день аудиовизуального наследия, Международный день без бумаги, Международный день плюшевого мишки, День наставничества, День осенних миражей.

240 лет Никколо Паганини, легендарному скрипачу и композитору (1782-1840 гг.).

129 лет назад родился Султанмахмут Торайгыров (1893-1920 гг.), поэт-демократ.

88 лет назад родился Бельгер Герольд Карлович (1934-2015 гг.), казахстанский переводчик, прозаик, публицист, литературовед, заслуженный работник культуры КазССР.

65 лет назад родилась Роза Куанышевна Рымбаева (1957 г.), казахская эстрадная певица (сопрано), педагог, профессор, народная артистка КазССР (1986 г.), лауреат Госпремии РК (2004 г.), заслуженная артистка Кыргызстана и Узбекистана.

28 октября – Международный день анимации, День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо, День хлебных палочек, День иммигрантов, День банданы.

29 октября – в Казахстане – День работников охранных организаций; Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день псориаза, День рождения комсомола, Всемирный день врача ультразвуковой диагностики, День овсянки, День длинных пестрых шарфов, День отшельника.

30 октября – в Казахстане – День работников системы социальной защиты; День автомобилиста, День тренера, Международный день ортопедических медсестер, День «Напиши своему бывшему», День «Купи пончик», День кукурузных конфет.

41 год исполняется акиму города Шымкента Мурату Айтенову.

31 октября – Международный день Черного моря, День сурдопереводчика, Хэллоуин, Всемирный день городов, Международный день экономии, Международный день хоккейного вратаря, День магии, День книг для удовольствия, День дверного звонка, День яблока в карамельной глазури, День повышения вашей психической энергии.

100 лет исполнилось бы актеру Анатолию

Папанову (1922-1987 гг.), фронтовику.

Календарь октября листала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА