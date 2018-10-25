Почти полторы тысячи детских браков было зарегистрировано в прошлом году. Большинство – в Туркестанской и Алматинской областях. Но зачастую молодые семьи распадаются. Кризисные центры переполнены несовершеннолетними девушками. Они не знают, как дальше жить. У них нет ни образования, ни работы, ни мужа, рассказывает «31 канал».

Гулим только исполнилось 18 лет. Сейчас она на 9 месяце беременности. Отец в курсе, но ребенка признавать своим не хочет. В 17 лет ее украли, мужа видела только один раз. Свадьбы не было. При первой же ссоре ее выгнали из дома. Вернуться к родителям Гулим постеснялась.

ГУЛИМ: – Хотела сделать аборт. Но решила оставить ребенка, он же не виноват. Потом пришла сюда. Я думаю, лучше учиться, получить диплом, поработать и выбрать любимого мужчину. Я жалею, что рано вышла замуж. Не знаю, что нас дальше ждет.

В такой же сложной ситуации оказались сотни юных казахстанок. Большинство – в сельской местности Туркестанской, Западно-Казахстанской и Алматинской областей. Активистка Асия Хайрулина считает, что о вреде ранних браков надо говорить в школах с детьми и родителями.

АСИЯ ХАЙРУЛИНА, член Нацкомиссии по делам женщин при Президенте РК: – Как она будет отдавать что-то обществу, если она сама ничего не умеет? Она будет страдать. Будут страдать ее дети.

Почему детские браки популярны в нашем обществе? В исследованиях приводят несколько причин. Во-первых, это стереотип – чем раньше выйдет замуж, тем больше родит. В селах еще принято так думать. Во-вторых – бедность и малограмотность.

Чтобы обратить внимание на проблему, Лига женщин творческой инициативы сняла социальный ролик «Письмо родителям». Главный посыл ролика в том, что девочки-подростки не готовы к деторождению. Вступая в брак, они ставят крест на учебе. Остаются без профессии и совершенно не приспособленными к жизни. А так быть не должно.