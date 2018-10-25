Полицейские Туркестанской области задержали организованную преступную группу, промышлявшую разбойными нападениями.

Сотрудники криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области ликвидировали организованную преступную группу, причастную к серии разбойных нападений, совершенных в период с апреля по октябрь 2018 года.

Задержанными оказались ранее судимые жители г. Шымкента, они причастны к трем фактам разбойных нападений.

Так в апреле этого года в Тулькубасский РОВД обратился местный житель о том, что на дом его соседа совершено разбойное нападение. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные лица в масках, угрожая оружием хозяину дома, забрали у него более полмиллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Разбой».

Еще одно разбойное нападение преступная группа совершила в сентябре на дом жителя Казыгуртского района. В ночь на 25 сентября подозреваемые проникли в дом потерпевшего, где угрожая оружием, связали хозяина и его домочадцев и потребовали отдать деньги. Испугавшись за жизнь родных, мужчина отдал нападавшим деньги, золотые украшения и другие ценные вещи.

В начале октября разбойники ворвались в дом другого жителя Тюлькубасского района. Угрожая оружием, преступники попытались забрать деньги, однако хозяин дома оказал активное сопротивление. В итоге испугавшись шума, нападавшие скрылись ни с чем, оставив обрез на месте преступления.

Для раскрытия преступлений в департаменте полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Как рассказал заместитель начальника Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области подполковник полиции Аман Бурханов: «В течение нескольких месяцев мы проводили все необходимые мероприятия, в результате которых нам удалось выйти на след преступной группы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одной из съемных квартир в г. Шымкента полицейские задержали подозреваемых, в том числе организатора ОПГ. Как оказалось главарь преступной группы, неоднократно судимый за аналогичные преступления, занимался распределением ролей для каждого члена группы, а также делил награбленное».

Стражи порядка изъяли у задержанных гладкоствольное ружье, пистолет, обрез 16 калибра и другие вещественные доказательства.

В настоящее время по данным фактам следователями Департамента полиции Туркестанской области проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Пресс-служба ДП Туркестанской области