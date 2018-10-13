Повышение в 1,5 раза минимальной заработной платы коснётся рабочих, а также административного, вспомогательного и технического персонала.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, у кого в следующем году увеличатся оклады из-за повышения в 1,5 раза размера минимальной заработной платы.

В ответ на официальный запрос informburo.kz в ведомстве отметили, что повышение зарплат в среднем на 35% коснётся таких категорий гражданских служащих, как рабочие I-IV разрядов, основного, административного и технического персонала со средним специальным образованием и низким стажем, зарплата которых окажется ниже 42 500 тенге в 2019 году.

«Среди основного персонала это коснётся воспитателей, методистов, лаборантов, медицинских сестёр, фельдшеров, акушеров. Из числа административного, вспомогательного, технического персонала — техников, переводчиков, методистов, делопроизводителей, архивариусов, секретарей, операторов», — говорится в ответе.

В Минтруда напомнили, что также в среднем до 30% заработная плата вырастет у 1,3 млн наёмных работников всех отраслей экономики с низкой заработной платой. По данным за первое полугодие 2018 года, в Казахстане из 6,6 млн человек, работающих по найму, каждый пятыйполучает минимальную заработную плату, то есть 28 284 тенге.

В целом из 8,6 млн трудоустроенных казахстанцев минимальную зарплату получают почти 1,6 млн. Ещё 414 тысяч человек — безработные.