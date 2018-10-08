Нормы потребления сжиженного нефтяного газа на приготовление пищи и подогрев воды устанавливаются в килограммах на одного человека в месяц.

Приказом министра энергетики РК от 18 сентября 2018 года утверждены Правила расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, передает Zakon.kz.

Так, при расчете норм потребления учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или индивидуального жилого дома, влияющие на объем потребления газа:

— при расходе газа на нужды отопления — материал стен, тип кровли, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, этажность;

— при расходе газа на подогрев воды — износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.

Нормы потребления сжиженного нефтяного газа на приготовление пищи и подогрев воды устанавливаются в килограммах на одного человека в месяц.

Нормы потребления сжиженного нефтяного газа на отопление жилых помещений устанавливаются в килограммах на один квадратный метр отапливаемой площади или на один кубический метр отапливаемого объема в месяц.

Нормы потребления товарного и сжиженного нефтяного газа устанавливаются едиными для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или индивидуального жилого дома, влияющие на объем потребления газа.

Нормы потребления товарного и сжиженного нефтяного газа рассчитываются по следующим направлениям его использования:

— приготовление пищи;

— подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения;

— при наличии или отсутствии газового водонагревателя;

— индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (индивидуальных жилых домов, квартир, комнат).

Отапливаемая площадь здания определяется как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемых цокольного и подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, холодных неотапливаемых веранд, балконов, лоджий, террас, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду.

Отапливаемый объем здания определяется как произведение отапливаемой площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа без учета толщины перекрытий.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений общедомовыми приборами учета потребления в жилых домах отсутствуют.

Метод расчета норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа определяется лицами, осуществляющими розничную реализацию товарного газа или сжиженного нефтяного газа, самостоятельно.

Нормы потребления сжиженного нефтяного газа рассчитываются, исходя из равномерного распределения потребляемого газа по месяцам года или дифференцируются в зависимости от сезонной неравномерности его потребления.

Нормы потребления товарного газа на приготовление пищи и подогрев воды устанавливаются в кубических метрах на одного человека в месяц.

Нормы потребления товарного газа на отопление жилых помещений устанавливаются в кубических метрах на один квадратный метр отапливаемой площади или на один кубический метр отапливаемого объема.

Нормы потребления товарного и сжиженного нефтяного газа рассчитываются и утверждаются с учетом природно-климатических особенностей областей, городов республиканского значения и столицы, в которых находятся объекты газоснабжения.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (5 октября).