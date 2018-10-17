При задержании подозрительных лиц в Шымкенте ранен полицейский. Это произошло при регулярном патрулировании улиц в самом центе города.

Сегодня, возле автостоянки, на перекрестке пр. Кунаева и Тауке хана, полицейские Шымкента заметили группу подозрительных лиц и попытались выяснить обстоятельства. Заметив полицейских, один из молодых людей решил скрыться бегством.

Участковый инспектор полиции не раздумывая побежал за ним. При задержании подозреваемый оказал ему активное физическое сопротивление и нанес несколько ножевых ранений. Несмотря на это раненый сотрудник полиции, применив приемы самообороны, обезвредил убегавшего.

Раненый полицейский был доставлен в городскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания и в отношении их проводится досудебное расследование по статье 380 ч. 1 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего», сообщает пресс-служба ДВД г. Шымкента.