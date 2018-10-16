Резкое похолодание в Шымкенте вызвало спрос на уголь.

Особенно в негазифицированных районах. Вот только стоимость его сильно меняется в зависимости от того, насколько далеко от склада проживает конечный потребитель. К слову, отпускная цена тонны угля на топливных базах — 14 600 тенге.

Предприниматели отмечают, что качество угля в этом году отменное. А главное, нет очередей.

На топливную базу в Тассае каждый день поступает 10 вагонов угля из Караганды. Это около 700 тонн. Как только его отгружают с вагонов, тут же погружают тем, кто приехал. Кому не хватило — ждут следующей партии.

Сейчас особого ажиотажа из-за угля на топливных базах города не наблюдается. Здесь много тех, кто приехал с окраин города и пригородных поселков.

Саида Турсуметова