На очередном заседании по делу о сгоревшем в январе этого года автобусе родственники погибших узбекистанцев потребовали компенсацию морального ущерба в размере 21 миллиона долларов. Водители своей вины не признают.

Родственники узбекистанцев, сгоревших в автобусе в Актюбинской области, требуют от пятерых подсудимых по этому делу в общей сложности 21 миллион долларов, сообщает Sputnik Казахстан.

На одном из предыдущих судебных заседаний родственники погибших заявляли, что не верят в смерть своих близких, так как им не были предоставлены доказательства и не была проведена экспертиза. Кроме того, они утверждают, что телефоны некоторых пассажиров злополучного рейса до сих пор работают, но при звонке на эти номера никто не отвечает.

Услышав, сколько требуют с них потерпевшие, подсудимые стали возмущаться. Они не признают себя виновными и настаивают на полном оправдании.

По версии обвиняемых, после того, как их автобус заглох в степи из-за некачественной солярки, водители вышли на дорогу, чтобы остановить транспорт, который взял бы их на буксир. В это время пассажиры, чтобы согреться, сами включили паяльную лампу. Один из них опрокинул ее, что и привело к трагедии.

Автобус, в котором находились 55 пассажиров — граждан Узбекистана, а также три водителя — уроженца Казахстана, сгорел 18 января этого года на 1068-м километре трассы Самара — Шымкент. Спастись удалось лишь пятерым, 52 узбекистанца погибли в огне.

В результате расследования на скамье подсудимых оказались водители Барат Танатаров, Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков, которых обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть двух и более лиц. По этим статьям им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Вместе с водителями судят механика Бахадира Бердибаева, выпустившего, по версии обвинения, в рейс неисправный автобус, и учредителя фирмы-перевозчика Нурлыбека Телепбаева, которой принадлежал сгоревший автобус.