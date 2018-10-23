В ТОО «Азия Транзит Сервис», арендовавшей автобус, в котором заживо сгорели 52 узбекистанца, числились сотрудники, которые не подозревали, что работают в этой компании.

Данный факт, как передает корреспондент «Ферганы», вскрылся в ходе очередного заседания суда по делу о пожаре в автобусе.

Одним из «сотрудников-призраков» оказался житель Шымкента Шухрат Пирметов. Во время следствия выяснилось, что 51-летний мужчина является механиком вышеупомянутой организации. Однако сам Пирметов, который проходит по делу в качестве свидетеля, дал показания, что работает в фирме «Гринбас Компани», об «Азия Транзит Сервисе» никогда не слышал и не работал там. Каким образом его данные оказались в отделе кадров компании, неизвестно.

Нашли в деятельности «Азия Транзит Сервиса» и другие нарушения, в частности, следователи выяснили, что не все водители ТОО имели действующие договоры с этой компанией, за что на нее был наложен штраф.

В ходе заседания судья Серик Махамбетов также зачитал ответ инспекции транспортного контроля Туркестанской области об обязанностях подсудимых – механика Бахадира Бердибаева и водителей автобуса Нуржана Кыргызбаева, Максата Пернебекова и Барата Танатова. По информации ведомства, в казахстанских законах нет указания на то, что механик должен проверять документы транспортного средства. Однако он обязан тщательно изучить двери, платформу, окна, кабину, ремни безопасности, внешний вид, состояние автобуса, освещение, звуковые сигналы и тормозную систему. Действия водителей автобуса во время жары или морозов, отметили в инспекции, законом никак не регламентированы.

Рассмотрение уголовного дела в настоящее время находится на стадии завершения. Скоро суд будет готов приступить к прениям сторон. Тем временем мать одного из подсудимых, Барата Танатова, Гульмира Танатова переживает за здоровье своего сына. В ходе процесса, говорит пенсионерка, состояние Барата ухудшилось, у него «скачет» давление. Танатова утверждает, что ее сын находится в подавленном состоянии из-за того, что его оклеветали медсестра автовокзала Фатима Кусанбекова и механик Бахадир Бердыбаев. Первая в суде заявила, что вечером 15 января она перед рейсом осмотрела Барата Танатова, а второй подтвердил, что так оно и было. Однако Танатов утверждает, что не ходил к медсестре, поскольку он не является водителем ни автовокзала, ни «Азия Транзит Сервис». По его словам, в автобусе он ехал пассажиром и направлялся в Россию, чтобы купить машину. В то же время мужчина признался, что в пути он садился за руль автобуса, поскольку другие водители обещали ему заплатить.

«У Барата семеро детей, пятеро из них несовершеннолетние, – говорит Гульмира Танатова. – Мы соболезнуем семьям погибших, нам очень жаль. Барат не ходил 15 января к медсестре на предрейсовый осмотр. Старшая внучка собралась замуж, пришли сваты, и в те дни Барат был занят встречей гостей. Думаю, суд обратит внимание на утверждения моего сына, что он не ходил на осмотр. Нельзя врать».

Пожар в автобусе, в котором граждане Узбекистана ехали через Казахстан на заработки в Россию, произошел в Иргизском районе Актюбинской области 18 января. Из 57 человек, находившихся в салоне, спаслись только пятеро — трое водителей и двое пассажиров, граждан Узбекистана. Расследование показало, что автобус остановился на трассе из-за технической неисправности. Водители не обратились в экстренные службы, а попытались обогреть салон паяльной лампой. В салоне находилась баклажка с бензином, которую кто-то разлил, его пары вспыхнули и начался пожар. Один из водителей утверждает, что бензин мог разлить спасшийся впоследствии пассажир, который сейчас проходит по делу в качестве свидетеля.

Гибель 52 граждан Узбекистана стала самой масштабной трагедией в истории казахстанских пассажирских перевозок.